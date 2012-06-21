На Рівненщині за підсумками минулого року надходження туристичного збору зросли майже на 400%. Головне управління ДПС в області повідомляє, що до місцевих бюджетів області надійшло 1375 тисяч гривень. Це на мільйон більше, ніж у 2018-му. Найбільше поповнилися скарбниці Рівного — понад 600 тисяч, Рівненського району — понад 220 тисяч, Сарненського —150 тисяч гривень, Володимирецького — понад 100 тисяч.
До речі, туристичний збір — податок місцевий, його ставки встановлюють органи місцевого самоврядування. Скажімо, в Клеванській об’єднаній громаді, де найбільше приваблює туристів з усього світу славнозвісний Тунель кохання, торік цей податок збільшили. І виграли.
І хоч сума туристичного збору в абсолютних цифрах не сягнула навіть півтора мільйона, позитивна тенденція помітна. Адже Рівненщина позиціонує себе як регіон, що ставить на розвиток туризму, маючи чимало привабливих об’єктів. Оплачуючи товари чи послуги, турист інвестує ще й у бізнес краю, який активно супроводжує туристські об’єкти.