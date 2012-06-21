Другий рік поспіль Херсонська обласна державна адміністрація та один з національних мобільних операторів тісно співпрацюють у дослідженні туристських потоків краю. Так, за не персоніфікованими аналітичними даними цього оператора, торік область відвідало 2,8 мільйона абонентів компанії (не враховуючи даних інших абонентів мобільних операторів), що на 22% більше, ніж позаторік. Найбільше відвідувачів з Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Одеської, Харківської, Вінницької, Хмельницької, Львівської, Житомирської областей.
Не персоніфіковані інформаційні відомості мобільного оператора дають змогу проаналізувати структуру та якість туристських потоків — як внутрішніх, так і зовнішніх, сформувати на майбутній сезон актуальні туристичні пропозиції, запровадити нові продукти, а також визначити вектори рекламно-іміджевої промоційної кампанії туристичних продуктів, напрями сталого розвитку галузі.
У напрямі міжнародного туризму до першої п’ятірки країн-відвідувачів Херсонщини торік увійшли Естонія, Білорусь, США, Німеччина і Туреччина. Керівництво області враховує ці дані у веденні перемовин щодо налагодження міжнародного авіасполучення з авіакомпанією «Белавіа» (Білорусь) та міжнародним аеропортом «Даламан» (Туреччина), а також внутрішніх рейсів з містами Львів та Харків.
Щодо курортних районів області (Генічеський, Голопристанський, Каланчацький та Скадовський), то їх відвідало 1,98 мільйона абонентів, що на 54% більше, ніж у 2016 році. Це свідчить про підвищення якості надання послуг, що в свою чергу забезпечує збільшення надходжень від сплати туристичного збору та збільшення надходження до місцевих бюджетів.
До речі, Херсонщина торік увійшла до топ-5 областей за найбільшими обсягами надходжень від сплати туристичного збору, що надійшли до місцевих бюджетів. У лідерах також Київ, Львівська, Одеська та Івано-Франківська області. І сьогодні Херсонщина справді є одним з найперспективніших місць для відпочинку в Україні, з інфраструктурою та індустрією гостинності, що активно розвиваються.