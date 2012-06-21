Сучасні туристські інформаційні таблички почали встановлювати у Вінниці. А саме в її спальному мікрорайоні Вишенька, щоб привернути увагу гостей міста до тутешніх значимих об’єктів.
«Туристська табличка має QR-код та NFC-модуль, що дає змогу зчитувати інформацію. Текст лаконічний, а більше можна дізнатися про об’єкт на сайті. Встановлюємо таблички в межах пілотного проєкту «Вишенька на турі». Ми прагнемо показати гостям, що є чимало цікавого, крім історично центру. Це продовжить перебування туристів у місті», — сказав в.о. директора департаменту маркетингу та туризму міської ради Олександр Вешелені.
Інформацію на табличках подано англійською та українською мовами, а також шрифтом Брайля. Сканування QR-коду дає змогу більше дізнатися про об’єкт. Для незрячих та людей з порушеннями зору повідомлення записано у форматі аудіогіда. Наявність NFC-чипа забезпечує безконтактну передачу інформації про об’єкт навіть без доступу до інтернету.
Нині таблички з’явилися у найпопулярніших куточках мікрорайону: біля Національного музею-садиби Миколи Пирогова, церкви-некрополя, де покоїться забальзамоване тіло видатного лікаря, лісопарку, фонтану «Сонячна система», парку Дружби народів, площі Костянтина Могилка і телевежі. Така навігація не лише підкаже, а й збирає туристську статистику.