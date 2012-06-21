Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Із послабленням карантинних заходів життя поступово входить у свою колію. Ось і туристські об’єкти, які через поширення вірусної інфекції було заборонено відвідувати, поетапно відновлюють свою роботу. Приміром, музеї та заповідники Черкащини вже активно готуються приймати відвідувачів: завершують облаштування приміщень та території, доглядають висаджені дерева, впорядковують зібрані за останній час наукові матеріали. За умови додержання санітарних вимог розпочинаються екскурсії у приміщеннях. Відвідувачі, хоч і невеликими групами, можуть побувати на території заповідників та ознайомитися з пам’ятками історії, культури та природи.
Завершують підготовку віртуальних експозицій з історії та етнографії краю працівники національного історико-культурного заповідника «Чигирин». У ці дні число відвідувачів тут потроху збільшується. Побувати в резиденції Богдана Хмельницького, помилуватися пам’ятками та краєвидами Холодного Яру — про це мріє багато людей. Добре, що працівники заповідника добре підготувалися до спілкування з екскурсантами, врахували необхідність додержання всіх карантинних правил.
У своїй чарівній літній красі перед відвідувачами постає й дендрологічний парк «Софіївка». Перші, небагатолюдні екскурсії, хоч і відбуваються з додержанням усіх санітарних пересторог, однак ці захоплюючі подорожі надовго залишаються в пам’яті кожного. Провівши онлайн виставки і екскурсії, які можна переглянути на сторінках закладу в Фейсбуці, готові до приймання перших відвідувачів і працівники національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка». Вони, до речі, зібрали матеріали для майбутньої книги про села Звенигородщини та їхніх талановитих людей.
Почав поетапний вихід із карантину й Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник. Ця літня пора особливо приваблює його шанувальників. Оновлені локації музеїв, квіти та свіжа паркова зелень території милують погляд. Однак, як і належить під час боротьби з пандемією, тут не забувають про те, що обов’язковими умовами відвідування залишається температурний скринінг, захисна маска й додержання дистанції в експозиційних залах. Як розповіла директорка заповідника, заслужений працівник культури України Парасковія Степенькіна, працівники заповідника врахували для своєї повсякденної діяльності всі карантинні вимоги. За власні кошти придбали необхідні аксесуари: маски з розрахунку триразової зміни впродовж робочого дня та окремо для відвідувачів, захисні гумові рукавички, термометри, антисептик. Екскурсоводів екіпірували захисними окулярами, щитками для обличчя. Заведено журнал, у якому двічі на день фіксується температура працівників заповідника, які нині виходять на роботу, адже треба не лише дбати про експонати, але й доглядати територію тощо.
Готовий приймати обмежене число відвідувачів і меморіальний музей І.С. Нечуя-Левицького у Стеблеві.