Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Міжнародний аеропорт «Харків» спільно з компанією TurkishAirlines відзначили перевезення мільйонного пасажира.
«Ми відсвяткували це разом, тому що цей мільйонний пасажир мав нагоду бути на нашому рейсі. Ми також плануємо збільшити кількість наших пасажирів до 100 тисяч у наступному році», – зазначив під час зустрічі з головою Харківської облдержадміністрації Олексієм Кучером генеральний директор представництва авіакомпанії в Харкові Альпер Кашикчі та повідомив, що компанія має намір просити Державну авіаційну службу про збільшення рейсів.
Керівник області та Альпер Кашикчі обговорили подальший розвиток авіаперевезень, де на першому плані було питання збільшення компанією рейсів з аеропорту «Харків», а також домовилися про реалізацію соціальних проєктів.
ДОВІДКА «УК»
За підсумками 3-го кварталу минулого року Міжнародний аеропорт «Харків» увійшов до ТОП-5 повітряних гаваней Європи, які обслуговують до 5 мільйонів пасажирів на рік.