У Харківському фізико-математичному ліцеї №27 відкрився І турнір математичних боїв Kharkiv Masters. За задумкою організаторів, математичні бої стануть добрим фундаментом для створення ще одного майданчика з підготовки дітей до міжнародних олімпіад.
«Харків посідає провідне місце в шкільній та олімпіадній математиці. Подібні турніри в місті проводили 15 років тому, і ми вирішили повернутися до цієї традиції. Діти, які беруть участь у цьому турнірі, якщо можна так сказати, професійно займаються математикою. У нас змагання є, але такого рівня, мабуть, не було давно», — зазначив ініціатор проведення боїв учитель математики Сергій Ліфіц.
Як повідомила директор ліцею Юлія Єременко, у турнірі беруть участь 106 школярів 7—11-х класів із Харкова, Києва, Львова та Херсона. Серед них — переможець Міжнародної математичної олімпіади 2018 року і 21 переможець IV етапу Всеукраїнської математичної олімпіади. Команди змішані, в їхньому складі — по шість школярів із різних міст і куратор. Діти змагатимуться у трьох лігах — молодшій, середній та старшій. Спочатку відбулася усна олімпіада для всіх учасників. А далі на базі табору «Сонячний» у селищі П’ятихатки розпочалися справжні математичні бої. Вранці учасники отримують завдання, до обіду їх розв’язують, а потім одна команда представлятиме рішення, а друга — опонуватиме і шукатиме недоліки в їх розв’язанні.
До складу журі ввійшли п’ять призерів Міжнародної математичної олімпіади минулих років, заслужені вчителі України, дві переможниці європейської олімпіади для дівчаток EGMO, доктори і кандидати фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук. Серед них — студенти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, вчителі ліцею. За словами Юлії Єременко, турнір Kharkiv Masters мають намір зробити традиційним, щоб до міста приїжджали найсильніші математики країни і змагалися у розв’язанні складних олімпіадних завдань, що виходять за межі шкільної програми.
«Завдання складні, дослідницькі, вимагають дуже великої попередньої підготовки. На цьому турнірі діти можуть позмагатися, побачити гідних суперників і отримати вищий рівень знань. Мета — не лише виграти кубок, головне — наукове спілкування. Щоб Україна була гідно представлена на міжнародній арені, команди мають отримати дуже хорошу підготовку», — зазначила вона.
Сергій Ліфіц розповів, що рівень завдань на Kharkiv Masters наближений до тих, які розв’язують на четвертому етапі Всеукраїнської математичної олімпіади. Є навіть складніші, тому що діти розв’язуватимуть їх не поодинці, а в командах. Готували завдання учасники олімпіад минулих років, а очолила процес учитель ліцею, призер Міжнародної математичної олімпіади в Німеччині Анастасія Лисакевич, яка в 23 роки стала кавалером Ордена княгині Ольги за підготовку дітей до олімпіад.
Турнір проходить за підтримки Центру довишівської освіти, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та департаменту освіти Харківської міської ради.