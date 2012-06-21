Четвертий рік поспіль у миколаївському спорткомплексі «Водолій» проводять щорічний турнір «Плавання нескорених», присвячений пам’яті полеглих захисників України.
Цього року команди представили Очаківський спортивний клуб «Майський», Миколаївська ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО/ООС», плавці-паралімпійці Миколаївської області, військова академія з Одеси, водолазна школа ВМС України, спортивний клуб «Морпіхи», спортивний та патріотичний клуби з Баштанки, студенти Національного університету кораблебудування, Чорноморського національного університету, Миколаївського будівельного коледжу. Учасники змагалися в запливах на 50 метрів, естафетному плаванні та плаванні під водою на дальність.