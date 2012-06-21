Дедалі більше дітей Харківщини виявляють бажання займатися військово-фізичною підготовкою та власним розвитком у дусі патріотизму і любові до України. Задля реалізації цих прагнень у регіоні відкривають нові освітньо-виховні заклади.
Так, на території храму Іоанна Богослова у Харкові нещодавно запрацював офіс підрозділу Національної скаутської організації України «Пласт», заснованої понад 100 років тому в Західній Україні. Нині цей рух стає дедалі популярнішим на теренах нашої країни. Діти з цікавістю займаються творчістю, вчаться жити серед природи, у «Пласті» їм викладають історію, приділяють увагу патріотичному вихованню та духовному розвитку.
За словами керівниці підрозділу пластунів «Станиця Харків» Ганни Бондаренко, відкриття нового приміщення, що віднині стане їхньою власною домівкою, пластуни з нетерпінням чекали цілий рік.
«Раніше вихователі шукали приміщення самостійно. Нам у цьому допомагали громадські організації, обласна державна адміністрація. Тепер ми маємо власний офіс, де проводитимемо практичні й теоретичні заняття», — розповіла Ганна Бондаренко і додала, що офіс забезпечено необхідними для занять предметами, але згодом його доукомплектують деяким обладнанням, завезуть книги, ігри, відтак створять комфортний дитячий простір.
День свого народження відсвяткував і новостворений ліцей «Рятувальник». Під час урочистостей його учні склали присягу на вірність українському народові.
Як зазначив начальник закладу Сергій Форостовець, цього року за парти сіли 160 учнів 7—10 класів. Юнаки та дівчата навчатимуться за стандартною шкільною програмою, але з поглибленим вивченням таких предметів, як «Захист Вітчизни», «Фізична культура», «Біологія», «Хімія». Учнів забезпечено харчування і 5-денним проживанням в гуртожитках — спальних корпусах.
За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Анатолія Бабічева, який брав участь у церемонії відкриття нових дитячих закладів, ідею створення ліцею обговорювали давно. Зрештою упродовж літа навчальний заклад вдалося підготувати до початку занять. На переконання Анатолія Бабічева, ліцей покликаний не лише давати дітям знання, а й підготувати їх до професії рятувальника, допомогти стати сильними та вольовими особистостями. Така підготовлена молодь здатна буде поповнювати команду управлінців і фахівців, щоб змінювати нашу країну на краще.