Відео із зображенням засніжено-білої білки, павича, лося, колібрі, жирафів, кенгуру, пінгвіна розмістив сайт nationalgeographic.com. У природі тварини мають яскраве і барвисте забарвлення пір’я і хутра. Але є винятки: альбінізм і лейцізм.
Альбінізм – це генетична мутація, в якій організм не може виробляти меланінові пігменти.
Лейцізм – біле забарвлення, але пігментація присутня. Очі зазвичай нормальні або чорні. Лейцізм менш поширений, ніж альбінізм.
Іноді білий колір може зробити тварин більш вразливими для хижаків, оскільки вони виділяються. Але біле забарвлення є хорошим маскування для тварин в арктиці: білі ведмеді, сови, зайці, песці і навіть вовки.