У січні—травні 2017 року, як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Вадим Фіоктістов, сільськогосподарські підприємства виробили валової продукції на 286,4 мільйона гривень, господарства населення — на 465,1 мільйона. За результатами рейтингової оцінки роботи сільськогосподарських підприємств області за І квартал 2017 року найкращі показники — у Токмацькому районі.

Виробництво молока збільшилося до попереднього року в сільськогосподарських підприємствах на 7,7 відсотка, у господарствах населення — на 0,5 відсотка. Зросло виробництво молока у сільгосппідприємствах восьми районів і становить 15,4 тисячі тонн, що на 1,1 тисячі тонн більше минулорічного показника. Так, суттєво збільшено виробництво молока в Кам`янсько-Дніпровському, Великобілозерському, Більмацькому, Оріхівському, Запорізькому та Чернігівському районах.

Найвища добова продуктивність дійної череди корів у ПАТ «Племзавод «Степний» Кам`янсько-Дніпровського району — 33 кілограми молока на одну корову, ТОВ «Татекс СПФ» Оріхівського району — 27, ТОВ «Агрофірма «Нива» Запорізького району — 25 та ТОВ «Агрофірма «40 років Жовтня» Більмацького району — 23 кілограми.

У всіх категоріях господарств чисельність поголів’я великої рогатої худоби становить 135,8 тисячі голів і зросла на 6,8 відсотка до минулого року. Поголів’я свиней становить 254,8 тисячі голів, птиці — 5,5 мільйона, овець — 77,6 тисячі.

За словами Вадима Фіоктістова, перспективи подальшого розвитку галузі тваринництва тісно пов’язані з реалізацією інвестиційних проектів. Зокрема йдеться про реконструкцію та будівництво тваринницьких приміщень, закупівлю нового обладнання та устаткування, продуктивного поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці. Це дасть змогу наростити поголів’я худоби і птиці, підвищити їхню продуктивність, а відтак і збільшити виробництво тваринницької продукції кращої якості. Стабілізація та подальший розвиток галузі тваринництва — це можливість створення нових робочих місць, поліпшення благополуччя та підняття життєвого рівня сільського населення області.

До речі, на ТОВ «Агрофірма «Нива» Запорізького району побували з робочою поїздкою фахівці департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА. Вони перевірили ефективність використання коштів, отриманих підприємством у межах Програми розвитку галузі молочного скотарства в сільгосппідприємствах та обслуговуючих сільгоспкооперативах Запорізької області на 2014—2018 роки.

Тваринництвом, зокрема молочним скотарством, господарство почало займатися нещодавно, з 2011 року. За цей час створили міцну кормову базу, забезпечили ситу годівлю поголів’я великої рогатої худоби, на високому рівні проводили селекційно-племінну роботу. На день відвідування у господарстві налічувалося 251 голова великої рогатої худоби, в тому числі 118 корів.

Середньодобовий надій молока на корову один із найвищих в області і становить 25 кілограмів за середнього показника по області 17,2. З початку року надій молока на корову в ТОВ становив 3557 кілограмів, що на 608 кілограмів більше минулорічного показника. Цьогоріч господарство виробило 371 тонну молока, що на 65 тонн більше, ніж торік.

ТОВ реконструювало також молочний зал, придбало та встановило доїльну установку УДМ-200 «Брацлавчанка» вітчизняного виробництва, що дало змогу полегшити працю доярок та отримувати молоко найвищого ґатунку. Збудовано два вигульні майданчики для теличок та бичків, у корівнику встановили вентиляційне обладнання. Також будують приміщення для новонароджених телят на 80 голів.

За словами керівника підприємства Олександра Зельдіна, поточного року господарство планує збільшити поголів’я дійної череди корів, далі виконувати відповідну обласну програму.

Нагадаємо, що для стимулювання нарощування поголів’я великої рогатої худоби, зокрема маточного поголів’я корів, збільшення виробництва молока та м’яса, у Запорізькій області діє «Програма розвитку галузі молочного скотарства в сільгосппідприємствах Запорізької області на 2014—2018 роки». Програма розрахована на п’ять років із щорічним наданням коштів із загального фонду обласного бюджету в розмірі мільйон гривень із розрахунку 5 тисяч гривень за кожну прирощену голову дійного стада корів.