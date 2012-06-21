Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Давні партнерські відносини столиці Слобожанщини і американського міста-побратима Цинциннаті втілюються не лише в реалізації спільних «дорослих» проєктів у різних галузях життєдіяльності міст, а й у співпраці дітей, зокрема, у царині творчості.
Відкриття у Художньому музеї виставки дитячих робіт з міст-побратимів стало вже другим спільним проєктом харків’ян з американськими партнерами.
Виставка «США-Україна: кожен день моєї країни» зібрала 120 робіт учнів «MariemontsCitySchools» з Цинциннаті і вихованців Харківської спеціалізованої школи №133 «Ліцей мистецтв». Дитячі твори демонструють синергію музики і живопису очима українських та американських дітей.