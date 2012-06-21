Скульптурну композицію за мотивами творчості всесвітньо відомого майстра мікромініатюри, народного художника України, історика, письменника, поета-філософа Миколи Сядристого встановили з нагоди його вісімдесятиліття на малій батьківщині митця у Куп’янську на Харківщині.

Його художні шедеври, створювані упродовж півстоліття,  не самоціль, а палке прагнення через творчість донести до нинішніх і прийдешніх поколінь правду  про трагічні події в історії українського народу, зняти з очей полуду радянської ідеології та показати істинне обличчя диктаторів ХІХ—ХХ століть.

Ідею скульптури підгледіли в «Житті» Миколи Сядристого. Фото з сайту kupyansk-rada.gov.ua

Саме  Микола Сядристий став одним з ініціаторів створення музею «Меморіал жертв Голодомору», де й сьогодні відвідувачів бентежать до щему в серці викарбувані рядки його віршів.

Сюжет для створення композиції, де в  граніті втілено життєвий шлях людини, яка крокує по спіралі, талановитий харківський скульптор Фелікс Бетліємський узяв з мікромініатюри Миколи Сядристого  «Життя». Постамент встановили в міському парку неподалік від пам’ятника Тарасові Шевченку роботи того ж автора.

Вияв шани куп’янчан до свого земляка втілився  за сприяння міської громади та завдяки підтримці місцевої меценатки Лідії Моргунової,  яка свого часу також надала кошти для створення пам’ятника Кобзареві. 