Скульптурну композицію за мотивами творчості всесвітньо відомого майстра мікромініатюри, народного художника України, історика, письменника, поета-філософа Миколи Сядристого встановили з нагоди його вісімдесятиліття на малій батьківщині митця у Куп’янську на Харківщині.
Його художні шедеври, створювані упродовж півстоліття, не самоціль, а палке прагнення через творчість донести до нинішніх і прийдешніх поколінь правду про трагічні події в історії українського народу, зняти з очей полуду радянської ідеології та показати істинне обличчя диктаторів ХІХ—ХХ століть.
Саме Микола Сядристий став одним з ініціаторів створення музею «Меморіал жертв Голодомору», де й сьогодні відвідувачів бентежать до щему в серці викарбувані рядки його віршів.
Сюжет для створення композиції, де в граніті втілено життєвий шлях людини, яка крокує по спіралі, талановитий харківський скульптор Фелікс Бетліємський узяв з мікромініатюри Миколи Сядристого «Життя». Постамент встановили в міському парку неподалік від пам’ятника Тарасові Шевченку роботи того ж автора.
Вияв шани куп’янчан до свого земляка втілився за сприяння міської громади та завдяки підтримці місцевої меценатки Лідії Моргунової, яка свого часу також надала кошти для створення пам’ятника Кобзареві.