Останні кілька років виробники смартфонів намагаються позбутися рамки, і створити безрамковий пристрій. Одним із способів прийти до бажаного результату – створити смартфон з фронтальною камерою, захованою під дисплеєм. Свої рішення у цій галузі вже показали китайські гіганти, але зараз, мабуть, настала черга американських виробників.
У мережі з'явилася інформація про новий патент компанії творця Android Енді Рубіна, в якому описується пристрій, що має заховану під дисплеєм фронтальну камеру.
Зареєстрований документ описує смартфон, який оснащений «оптичними датчиками, розташованими під дисплеєм електронного пристрою». У тексті патенту йдеться про можливість змінювати у верхній частині дисплея власний рівень прозорості. Наразі немає жодної докладнішої інформації про принцип роботи нової технології, але з огляду на те, що перша версія Essential Phone стала батьком моди на вирізи у формі краплі, цілком ймовірно, що саме цей виробник зможе зробити чергову революцію в світі смартфонодизайну.
Нагадаємо, що на початку року такі компанії як Xiaomi і Oppo показали на відео свою реалізацію технології, завдяки якій фронтальна камера може бути розташована під дисплеєм смартфона. Перші серійні пристрої з використанням цієї технології очікуються вже в 2020 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»