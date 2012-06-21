Twitter вніс зміни в налаштування безпеки. Тепер користувачі можуть використовувати двухфакторную аутентифікацію без необхідності вказувати номер телефону.
В якості альтернативного варіанту користувачі можуть використовувати спеціальні додатки аутентифікації або апаратні ключі безпеки.
Крім того, розробники дозволили видалити номер, пов'язаний з обліковим записом, що раніше було неможливо. Таким чином користувачі зможуть захистити свій аккаунт від шахрайської схеми з SMS, коли зловмисник використовує для злому функцію відновлення пароля за допомогою повідомлення.
Зміни пов'язані з ненавмисним використанням адрес електронної пошти користувачів Twitter і їх номерів телефонів. Дані були задіяні в рекламній системі Tailored Audiences. При завантаженні маркетингових списків Twitter виявив, що розробники могли зіставити їх із зазначеними користувачами даними, які вони надали в цілях безпеки (двухфакторна аутентифікація).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»