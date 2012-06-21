Об’єднана територіальна громада з центром у місті Тячів була першою на Закарпатті. Її від самого початку очолює Іван Ковач — ініціатор багатьох починань, що полегшують життя місцевих жителів, а також приваблюють туристів.
Найостанніша ініціатива, яку вже втілено в життя, — веломаршрут. Його облаштовано для численних любителів екологічно чистого виду транспорту, він простягнувся на понад пів сотні кілометрів. Роботи, які проводили під наглядом активістів на чолі з ентузіастом велоспорту Володимиром Цавнером, профінансувала громада із власного бюджету.
Велосипедами можна не просто курсувати всіма населеними пунктами об’єднаної громади — Тячевом, Тячівкою, Руським Полем і Лазами, а й милуватися краєвидами. Для цього обладнано два великі оглядові майданчики, з яких відкриваються панорами довколишніх гір, видно й сусідню Румунію. Один влаштовано на висоті 110, інший — 390 метрів над рівнем моря.
На маршруті встановлено понад 120 велознаків, а також чимало роз’яснювальних карт зі схемами й поясненнями, де що можна побачити і як туди дістатися. У центрі старовинного Тячева є величезний банер з узагальненими схемами веломаршрутів, що закликає з цікавістю та користю для здоров’я провести вільний час.