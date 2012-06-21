Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Власники корови із села Піски Роменського району на Сумщині і гадки не мали, яка неприємність чекає на їхню годувальницю і їх самих, коли одного ранку виганяли худобину на пасовище. Але сталося те, що сталося.
Захотівши води, корова попрямувала до болотистої місцевості, але, не врахувавши трясовини та власної ваги, почала грузнути у мулі. Усі потуги самостійно виборсатися не увінчалися успіхом, не зарадила і людська допомога.
Довелося звертатися до рятувальників Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, що дислокується в Ромнах.
Оперативники швидко зорієнтувалися в ситуації, оцінили можливі ризики і взялися за справу. Обв’язавши худобину мотузкою, поступово визволили її із болотяної пастки, не завдавши тварині шкоди.
Звісно, що господарі неабияк зраділи такій розв’язці, хоча й пережили кілька стресових годин.