Коронавірусна інфекція COVID-19 залежить від багатьох факторів –симптоми хвороби будуть сильнішим чи слабшим у залежності від статі, віку, хронічних захворювань тощо. «Урядовий кур’єр» раніше повідомляв, що захворювання COVID-19 залежить ще й від групи крові, що у хворих з групою А (II) ймовірність ускладнень при COVID-19 у півтора рази вища, ніж у хворих з іншими групами крові, а пацієнти з групою 0 (I) взагалі рідше за інших потрапляють до лікарні з коронавірусною інфекцією.

Однак тут не все так просто. Днями в Annals of Hematology вийшла робота співробітників Массачусетської загальноклінічної лікарні про те, що тяжкість COVID-19 з групами крові ніяк не пов'язана. Вчені проаналізували історію хвороби понад 1200 хворих і не знайшли ніякого статистичного взаємозв'язку груп крові з ризиком померти від COVID-19 або під час лікування використовувати апарати штучного дихання.

Точно також не виявилося зв'язку між групами крові і запальними маркерами, які свідчать про те, що імунітет занадто сильно реагує на коронавірус (як відомо, саме реакція імунної системи на вірус вважається головною причиною важких ускладнень). Тобто і високий рівень запальних сигналів, і низький рівень запальних сигналів, і слабкі симптоми, і важкі симптоми в однаковій мірі траплялися у хворих з будь-якими групами крові.

Але одночасно вдалося виявити інший зв'язок: люди з групами крові В (III) і АВ (IV), які при цьому були резус-позитивними, частіше підхоплювали новий коронавірус. Тобто групи крові, можливо, можуть впливати на шанс заразитися, але не впливають на тяжкість подальшої хвороби. Втім, зовсім не виключено, що нас в найближчому майбутньому чекають й інші дослідження на цю тему.

В іншій статті, опублікованій в New England Journal of Medicine, йдеться про дексаметазон – вельми поширений препарат, який допомагає впоратися з важкою формою коронавірусної інфекції. Про те, чи одексаметазон допомагає від коронавірусу, ми писали раніше, і нова робота ці дані, на щастя підтверджує: серед пацієнтів з COVID-19, які підключені до апарату штучної вентиляції легенів, дексаметазоновая терапія дозволяє знизити ймовірність смерті з 41, 4% до 29,3%.

Але при цьому хворим, у яких хвороба протікає відносно легко, дексаметазон краще не давати, тому що він не тільки не зменшить смертність, але навіть злегка підвищить: серед людей з легкою формою COVID-19, які не отримували дексаметазон, померло 14%, а серед тих, які отримували – 17,4%.

ДОВІДКА «УК»

Дексаметазон – протизапальний стероїд, що пригнічує імунітет, тобто він послаблює занадто сильне запалення, але одночасно він послаблює і противірусну реакцію імунної системи. Так що використовувати його потрібно з обережністю, щоб не дати імунітету вбити людину, одночасно не заважаючи йому розібратися з вірусом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»