Через епідемію коронавірусу Держлісагентство перенесло на невизначений термін заплановану на 21 березня Всеукраїнську акцію «Мільйон дерев за 24 години». А схожі локальні акції тривають. Зокрема тюльпанові дерева, які дуже люблять сонце, тепер ростуть на вулиці Кавказькій у Рівному. Активні жителі міста, очистивши територію від будівельного сміття, разом посадили саджанці, придбані в межах спільнокошту #ВиСАДкаРівне2019.
«Щиро вдячні всім за участь і допомогу. Через кілька років, коли зацвітуть тюльпани на цих деревах, зберемося тут для спільного фото. Це буде прекрасна історія, як ми спільно робили наше місто зеленим», — ідеться на сторінці громадської ініціативи «Сад історій у Рівному» на фейсбуці. Ініціатива має на меті озеленення міста через висаджування дерев, але з попереднім дослідженням, які саме тут потрібні. Кошти на саджанці збирають, проводячи екологічні майстер-класи та інші заходи.
На наступному тижні тюльпанові дерева, яких досі в Рівному не було, посадять ще на кількох локаціях. Свіже повітря та рух — чудова профілактика вірусних інфекцій.