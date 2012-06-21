На площі 12 тисяч га, або 6% прогнозу, їх зібрано 558 тисяч тонн за урожайності 457,7 ц/га, повідомляє прес-служба профільного міністерства.
А збиральну кампанію зернових проведено на площі 10,5 мільйона га, або 69% прогнозу. Намолочено 41,6 мільйона тонн зерна. Зокрема зібрано: ранніх зернових і зернобобових культур — 39,3 млн тонн із площі 9,97 млн га, або 99,9% прогнозу; кукурудзи — 2 млн тонн із площі 338 тис. га, або 7% прогнозу; гречки — 49 тис. тонн із площі 36 тис. га, або 54% прогнозу; проса — 128 тис. тонн із площі 68 тис. га, або 76% прогнозу. Соняшник обмолочено на площі 3 млн га, або 52% прогнозу, і зібрано 5,8 млн тонн із середньою врожайністю 22,3 ц/га. Сою обмолочено на площі 593 тис. га, або 38% прогнозу, і зібрано 1,4 млн тонн. Середня врожайність — 22,9 ц/га.
Водночас триває посів озимих. Ними засіяно 1,3 млн га, або 17% прогнозу. Зокрема посіяно: озимої пшениці — 1,2 млн га, або 19% прогнозу; жита — 41 тис. га, або 34% прогнозу; озимого ячменю — 46 тис. га, або 5% прогнозу.