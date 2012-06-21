Футболісти донецького «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА зіграють з італійською «Ромою». Так вирішило жеребкування, яке відбулося учора в швейцарському Ньйоні. У церемонії взяли участь 16 команд, які сформували вісім пар. Перші матчі відбудуться 13 — 14 та 20 — 21 лютого, повторні — 6 — 7 та 13 — 14 березня. А футболісти київського «Динамо» в 1/16 Ліги Європи зустрінуться з грецьким АЕКом. Перші матчі пройдуть 15 лютого («Динамо» зіграє у гостях), повторні — 22 лютого.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»