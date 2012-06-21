У світі є спеціальна галузь науки, яка вивчає температуру. Нині в базі вчених знаходяться дані за останні кілька десятиліть. Оскільки NASA є серед фаворитів у цій сфері, вчені з інституту космічних досліджень імені Годдарда провели аналіз температури поверхні Землі.
Група дослідників під назвою NASA GISS Surface Temperature Analysis щороку оновлює базу даних щодо глобальної температури. Нещодавно вони з'ясували, що 2016 рік був найспекотнішим в історії людства. Директор GISS заявив: «Важливо, щоб люди знали і розуміли, що відбувається». На думку вчених, в гонитві за передовими технологіями, в тому числі і розробка військової техніки, люди влаштували на Землі пекло. Цілком ймовірно, запуск боєприпасів викликав ефект глобального потепління. У NASA склали графік, в якому чітко видно тенденцію потепління, що виросло на 12,5% в 2017 році. Вимірювання ясно показують, що Земля прогрівається разом з викидами вуглецю. Останній спад температури на 2 градуси за Фаренгейтом, був зафіксований у 1880 році.
Викиди людей продовжують рости і вчені змушені визнати, що не в силах знизити температуру Землі. Під час аналізу даних, NASA порівняло свої дані з даними AIRS (Атмосферне інфрачервоний ехолот). Різниця полягає лише в методах збору інформації, в іншому була ідентична схожість, що підтвердило можливість настання глобального потепління.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»