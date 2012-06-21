У 2018 році у санаторіях України оздоровилися майже 500 учасників АТО із Дніпропетровщини. Стільки ж бійців нині знаходяться у здравницях або збираються на відпочинок найближчим часом. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.
«АТОвці захищають мир в Україні – маємо віддячити їм турботою та підтримкою. – зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. – Одна з першочергових задач – реабілітація бійців. Відновити здоров’я вони можуть у санаторіях по всій Україні. Цьогоріч у здравницях побували вже майже півтисячі хлопців».
У якому саме санаторії відпочиватимуть – учасники АТО обирають самі. Їх приймають здравниці у Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Львівській та Закарпатській областях.
Деталі щодо оздоровлення демобілізованих можна дізнатися в управлінні з питань учасників АТО Дніпропетровської ОДА за телефоном (056) 742-86-62. Звертатися можна й до департаменту соціального захисту населення за телефоном (067) 909 79 89.
Реабілітацію учасники АТО проходять і за кордоном. Зокрема, у шпиталі литовського міста Друскінінкай пролікувалися вже понад 160 військових.