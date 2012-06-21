Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Україна цього маркетингового року (1липня 2019-30 червня 2020 року) вивезла рекордні обсяги зерна за експортом –– 56,7 млн тонн.
За словами заступника директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ІАЕ) Миколи Пугачова, ці обсяги вчетверо перевищують експортні показники 2010 року.
За словами експерта, все це призвело до того, що вперше в історії українського експорту збіжжя, було досягнуто найбільшого показника вартості експорту у грошовому вимірі –– 9,6 мільярда доларів.
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акож рекорд експорту у 2019-2020 маркетинговому році було досягнуто щодо кукурудзи –– 32,3 мільйонів тонн. Цей показник на понад 50% вищий за експорт у 2018 році й увосьмеро – за результати 2010 року.
Найбільшими імпортерами українського зерна були країни Азії, Африки та Європи. Але цього маркетингового року серед імпортерів збіжжя виявилися й нові держави –– Туреччина, Ізраїль та Бангладеш.
На першому місці серед покупців зерна, як і раніше, Єгипет. У 2019 -2020 маркетинговому році він імпортував зерна на 1,311 мільярда доларів.
А Китай вийшов на друге місце у переліку найбільших експортерів –– купив зерна на суму, яка співмірна 860 мільйонів доларів.