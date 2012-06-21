Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Доволі результативним став 2019-ий рік для ОТГ Сумщини, які втілили загалом майже 120 проєктів на загальну суму близько 69 мільйонів гривень, виділених із державного бюджету на розвиток місцевої інфраструктури.
Найбільша їх кількість реалізована у сферах освіти, дорожньо-транспортної інфраструктури, культури, газо-, тепло-, енергопостачання та інших.
Як наголошує керівник Сумського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» Марина Лобова, подібна форма додаткового фінансування місцевих територій є особливо ефективною, адже громади самостійно вирішують, у які об’єкти вкладати кошти.
Усього по країні виділено 2,1 мільярда гривень, які розподілені між 806-ма громадами, створеними у період з 2015 по 2018 роки.