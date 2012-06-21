Учням закладів професійної освіти та студентам вишів, які у 2019 році отримуватимуть атестат про повну загальну середню освіту, потрібно буде проходити державну підсумкову атестацію в формі ЗНО з двох предметів. Першим буде тестування з української мови і літератури, а другим - на вибір математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття). Про це йдеться у наказі МОН ВІД 11 вересня 2018 р. № 931, яким врегулювано проведення ЗНО 2019 року.
2019 року ЗНО проходитиме з 20 травня до 12 липня. Кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест щонайбільше з 4 навчальних предметів з переліку:
• українська мова і література;
• історія України;
• математика;
• біологія;
• географія;
• фізика;
• хімія;
• англійська мова;
• іспанська мова;
• німецька мова;
• французька мова.
Випускникам шкіл результати ЗНО з 3 предметів зараховуватимуться як оцінка за ДПА. Вони мають обов’язково скласти:
• українську мову і літературу;
• математику або історію України (на вибір учасника);
• один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мова).
Результат тесту з іноземної мови зараховуватиметься як ДПА за виконання випускниками шкіл завдань:
• академічного рівня, якщо вони вивчали цю мову на рівні стандарту або академічному рівні;
• академічного та профільного рівнів, якщо вивчали мову на профільному рівні.
Нагадуємо, що кожна з 16 тис. 200 українських шкіл отримає «зіркову абетку», що руками популярних українців розшифровує алфавіт жестовою мовою.