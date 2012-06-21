Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Постановою Кабінету Міністрів від 29 січня 2020 року №36 затверджено Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».
Згідно з документом, Сумщині виділено 271,9 мільйона гривень, які будуть використані на 5-ти об’єктах і дорожніх ділянках трьох підрозділів.
Зокрема, підрозділом «Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг» передбачена подальша реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі Н-12 Суми- Полтава, на що буде витрачено 68 мільйонів гривень. Ще 830 тисяч – на проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років. Завдяки цим коштам ремонтники введуть в експлуатацію 0,253 км дороги та 171,65 погонних метра мосту.
Як повідомили в управлінні інфраструктури Сумської ОДА, роботи на цьому об’єкті в селі Климентове тривають із 2017-го року і будуть завершені у 2020-му.
На капітальні ремонти загалом виділено 31 мільйон 170 тисяч гривень, у тому числі 4,4 мільйона на проєктно-вишукувальні роботи. Власне, це один об’єкт – мостовий перехід протяжністю 100 метрів на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин.
Ще три об’єкти включені до підрозділу поточного середнього ремонту на загальну суму 171 мільйон 900 тисяч гривень. Найкрупніший – Р-65 Контрольно-пропускний пункт «Миколаївка» – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – контрольно-пропускний пункт «Катеринівка» (окремими ділянками протяжністю 7,9 кілометра)», на який передбачено 101,7 мільйона гривень.
Решта коштів будуть використані на ремонт окремих ділянок доріг Т-19-12 Шостка – Ямпіль та Т-19-13 Ромни – Липова Долина – Тростянець – Мезенівка.