Як повідомив під час онлайн брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, уже найближчим часом ДП «Медичні закупівлі» розпочне всі тендерні процедури щодо закупівлі ліків за кошти держбюджету–2020.
За його словами, перелік ліків затверджено, усі бюрократичні процедури мають завершитися вже цього тижня.
Міністр нагадав, що на цей рік на централізовані закупівлі ліків за бюджетні кошти передбачено 8 мільярдів гривень. Вони розподілені між ДП «Медичні закупівлі», створеним у 2018 році, та міжнародними закупівельними організаціями, які постачають деякі ліки. Частину ліків, закуплених за кошти держбюджету–2020, Україна отримає цього року, частину – у 2021–му.
«Нині ліки надходять за кошти 2018 та 2019 років, які одразу йдуть у регіони. По тих ліках, яких восени може почати бракувати, вже є домовленості на постачання з нашими міжнародними партнерами. Тож у 2020 році усі пацієнти будуть забезпечені лікарськими засобами», – запевнив міністр.
Також він роз’яснив, як з цього року отримуватимуть зарплату інтерни першого року навчання.
«З 2020 року з’явилася державна програма щодо сплати коштів інтернам першого року навчання. На це передбачено 99 мільйонів гривень. Уже на наступному засіданні уряду буде прийнято порядок використання цих коштів. Раніше такі інтерни отримували зарплату безпосередньо від лікарні. Лікарі-інтерни другого та третього року інтернатури працюють в лікарнях і отримуватимуть кошти згідно з колективними договорами, де й прописані суми. Ці кошти з цього року надходитимуть від Національної служби здоров’я», – уточнив міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»