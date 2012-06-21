Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Події серіалу «Абсолютно брехлива історія» розгортаються в ХVI столітті на Запоріжжі. Простий селянський хлопець Іван викрав у московського царя коштовності, аби викупити свою матір із турецького полону. Та здійснити план не так просто, адже виявляється, що він поцупив магічну сережку, яка була запорукою непереможності московської влади. Уберегти її Іванові не вдається. Скарб потрапляє на Січ, сережку носить у вусі кошовий oтаман. Проте вкрасти щось у козаків значно важче, ніж у царя. Завдання ускладнено ще й тим, що Хортицю лихоманить напередодні перевиборів отамана. Іванові не довіряє авторитетний козак Назар. До того ж хлопця переслідує жорстокий гончак московського царя, який мусить повернути вкрадене й покарати грабіжника.
«Абсолютно брехлива історія» — це 12-серійна комедійна авантюра з вигаданими персонажами і подіями. Її ще називають історією про дружбу, магію та відірване вухо. Одне слово, сумувати глядачам не доведеться.
Серіал знімали в Києві у музеї Пирогів в Житомирській області, на Хортиці, а недавно знімальна група побувала на Черкащині, де серед мальовничих пейзажів Буцького каньйону оператори відзняли деякі епізоди.
Над серіалом працює потужна команда українських фахівців. У головних ролях Юрій Дяк, Андрій Ісаєнко, Остап Ступка, Ігор Портянко та інші. Режисер-постановник — Олександр Березань, генеральний продюсер — Оксана Іванюк. В ефір серіал вийде на одному з телеканалів 2020 року.