Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селищі Ланна Карлівського району Полтавської області вже не перший рік здійснюють видобуток вуглеводнів, але дивіденди від цього тамтешня громада стала отримувати тільки останніми роками. Так, 2 чи 3 роки газовики згідно з укладеною соціальною угодою сплачують до селищного бюджету близько 10 мільйонів гривень у рік – 3% ренти. Цих коштів ланнівчанам вистачає на те, щоб ремонтувати місцеві дороги, утримувати БК і медамбулаторію, ще трохи й залишається.
Але кошти повинні працювати, – вирішили у громаді й частину їх спрямували на облаштування при амбулаторії соляної кімнати або галокамери, яка обійшлася їм у 700 тисяч гривень.
Галокамеру зробили приблизно за місяць, використавши на її облаштування понад 2,5 тонни солі. Лікувальний ефект від перебування у ній досягається завдяки тому, що галогенератор насичує повітря іонами солі.
Покищо соляна кімната працює в тестовому режимі. Проте вже з наступного року у ній зможуть покращити здоров’я усі, хто має в цьому потребу. Соляна кімната корисна передусім для людей із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем. Сплативши за цю послугу всього лише благодійний внесок. Правда, скільки саме доведеться сплатити, покищо невідомо.