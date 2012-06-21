Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У наступному році у Полтаві очікують на істотне збільшення надходжень податків – на 180 мільйонів гривень (зростання на 18% у порівнянні з 2019 роком), левову частку яких депутати планують направити на фінансування підрозділів міського управління освіти. Сума вийде солідна – 1 мільярд 117 мільйонів гривень. Це на 146 мільйонів гривень більше, ніж у 2019 році.
Планують збільшити фонд оплати праці освітян, забезпечити безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів-пільговиків, надбавку педагогам за престижність й інтенсивність праці, ввести додаткові педагогічні ставки, розширити штат працівників, які займатимуться інклюзивною освітою.
Крім цього, 20 мільйонів гривень (90% від потреби) направлять на реалізацію програми Нової української школи.
Чималі кошти закладено у бюджеті на капітальні ремонти закладів освіти та капітальні придбання.