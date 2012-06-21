Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавська міська влада планомірно продовжує оновлювати парк міського електроавтотранспорту. Зокрема сьогодні у межах кредитної угоди між комунальним підприємством «Полтаваелектроавтотранс» і Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) полтавські комунальники підписали контракт із представниками корпорації «Богдан» на поставку 40 тролейбусів за 8 мільйонів євро, який виробник зобов’язаний виконати до вересня наступного року.
Згідно із документом, тролейбуси в Полтаву поставлять чотирма партіями по 10 машин. Керівництво фірми-виробника стверджує, що затримок з поставками не буде, тому, що схема відповідних поставок уже відпрацьована з Харковом та Кременчуком.
Полтава використовує тролейбуси марки «Богдан» приблизно 10 років, 15 одиниць нині працює на лініях міста, тролейбуси мають середній пробіг понад 700 тисяч кілометрів. У КП «Полтаваелектроавтотранс» не сумніваються, що й експлуатація майбутніх нових машин проходитиме успішно.