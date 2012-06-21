Авіабудівний концерн розробляє новий тип літаків разом з британськими фахівцями Нотінгемського університету. Ця розробка зможе досягати швидкості у 400 км/год.
Ідея для нового змагання взята з гонок Air Race 1, які проводилися в 2014 році. Тоді в змаганні брали участь літаки, які працювали на бензині. Нові судна матимуть акумуляторну батарею, а також електромотор з гвинтом. У новому змаганні електричні літаки літатимуть на десятиметровій висоті.
У разі успішного завершення змагань розглянуть ідею щодо створенню таких авіасуден для транспортування пасажирів.
Як запевняють вчені, основною проблемою у створенні електричних літаків є недостатня ємність енергії в батареях. Тому нові розробки можуть дати поштовх для створення більш потужного електромотора для літальних апаратів.
Компанія Rolls-Royce також вирішила сконструювати свій власний електролітак, який зможе літати зі швидкістю понад 480 км/год. Перші випробування заплановано на 2020 рік.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»