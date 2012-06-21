Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

У Міністерстві енергетики України впевнені, що електороенергія для населення повинна подорожчати, а нинішні показники, коли фізичні особи платять по 90 копійок за кіловат (за перші 100 кіловат споживання) є вкрай низькими. Скорше за все подорожчання слід чекати у першій половині 2021 року.

Так вважає виконуючий обов’язки міністра енергетики України Юрій Бойко. На його думку, державні виробники електроенергії –– «Енергоатом» та «Укргідроенерго» –– повинні постачати населенню дешеву електричну енергію. А це дуже заважає встановленню ринкових правил за якими працює весь цивілізований світ.

«Перед нами постає об’єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. А ми маємо таке: підприємства платять більше, люди –– менше. І тим, кому держава хоче допомогти, вона бере гроші з бюджету, а не повинна забирати кошти від промислових підприємств», –– зазначає Бойко.

Для порівняння, за інформацією статистичного відомства ЄС, ціни на електроенергію для населення у першій половині 2020 року в окремих європейських країнах були такими: Болгарія (10 євро за 100 кіловат годину), Угорщина (10,3 євро), Естонія (12,4), Бельгія (27,9 євро), Данія (28,3), Німеччина (30,4).