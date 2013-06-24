В Україні досить багато господарств, які займаються вирощуванням риби, зокрема осетрових. Наприклад, тільки на Київщині працює 10 господарств, але попри це їхня рибопродуктивність низька. Про це йшлося під час неформальної онлайн-зустрічі «Кращі агропрактики в аквакультурі», яку організувала Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України (НАСДСУ) в межах реалізації проєкту «Кращі агропрактики для мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств (ММСП)»

«Наші дані свідчать, що риби в Україні в рази менше, ніж за часів Радянського Союзу. Наприкінці 1980-х тільки один виробничий рибокомбінат у Слов’янському районі виробляв 13,8 тисячі тонн риби та рибної продукції. За останні 2—3 роки у країні офіційно виробляють 16—18 тисяч тонн. Один комбінат і ціла країна: цифри не на користь ситуації», — розповів Юрій Яременко, виконавчий директор асоціації «Українська аквакультурна спільнота», керуючий партнер науково-виробничого сільськогосподарського підприємства «Бестер».

Нагадаємо, 2020 року підписано указ Президента про компенсацію сільгоспвиробникам коштів у певних напрямах, і туди вперше потрапив пункт про аквакультуру. Цей указ передбачає компенсацію витрат на будівництво, закупівлю обладнання для рибницьких господарств. Також є постанова КМУ від 20 травня 2020 р. №395, яка визначає порядок відшкодування коштів. Так с/г виробники, зокрема й аквакультурники, можуть отримати компенсацію на відсотки за кредитом.

Аквакультурники зазначають, що без підтримки держави вижити рибним господарствам досить складно.

«Попри заяви чиновників, що держава може виступати гарантом для інвестицій, поки що руху немає. Тому рибні господарства балансують на межі виживання. Ми не маємо стільки майна під заклад, щоб отримати необхідні кредити. Людям слід створити умови, щоб вони працювали по-білому.

Статистика свідчить, що торік 85% усієї рибної продукції, яку споживали українці, — імпорт. Торік в Україну ввезено гідробіонтів на понад $1 млрд», — зазначає Юрій Яременко.

ДОВІДКА

Гідробіонти — морські та прісноводні організми, що постійно живуть у водному середовищі. До гідробіонтів належать організми, що живуть у воді частину життєвого циклу, тобто земноводні. Існують морські та прісноводні гідробіонти, а також ті, що живуть у природному або штучному середовищі, що мають промислове значення, і ті, що не мають його.

Промислове рибальство, акваріумістика і схожі види діяльності займаються гідробіонтами.