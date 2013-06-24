У 2024му році продовжує працювати сервіс автоматичного визначення оціночної вартості об'єктів нерухомості від Фонду державного майна України (evaluation.spfu.gov.ua). Цей «автоматичний реєстр», як його часто називають користувачі, зокрема, нотаріуси та оцінювачі, дозволяє громадянам України безкоштовно отримати оцінку квартир, будинків, гаражів, земельних ділянок або інших видів нерухомого майна.

Така довідка про оціночну вартість може бути використана при переоформленні права власності на майно у нотаріуса замість платного звіту про експертну оцінку. Зверніть увагу, що безкоштовну довідку про оціночну вартість, як зазначеного головній сторінці цього сервісу, можна використовувати виключно для оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, що належать фізичним особам. Тобто, наприклад, для пред’явлення у суді при розгляді майнових суперечок такий документ використати не можна, – слід звертатись до незалежних оцінювачів нерухомості або до судових експертів.

Серед всіх об’єктів нерухомості наймасовішими, безумовно, є квартири. Тому не дивно, що саме визначення оціночної вартості житла є найпопулярнішою послугою на сайті ФДМУ.

Фахівці компанії Оцінка.Україна надали коментар щодо ціноутворення на квартири у 2024му році:

«Вартість квартир у Києві та інших великих містах подалі від зони активних бойових дій часто є вищою за довоєнні ціни купівлі цієї нерухомості. Оцінювачі та ріелтори пояснюють це тим, що внутрішні переселенці з тимчасово окупованих територій підживлюють попит на квартири у великих містах, що тисне на ціни.

За час повномасштабного вторгнення вартість житла у доларовому еквіваленті станом на 2024 рік не тільки не знизилась, а навіть має тенденцію до зростання. Відповідно ціни на квартири у національній валюті зросли щонайменше на курсову різницю порівняно із періодом до введення воєнного стану.»

Що робити, якщо вас не влаштовує автоматично розрахована вартість квартири

Коментар від експертів оціночної компанії Оцінка.Україна:

«Варто відразу зауважити, якщо вас не влаштовує автоматична оцінка нерухомості, то це не означає, що алгоритм спрацював невірно. Треба просто зрозуміти методику розрахунків. Питання найчастіше виникають у тих регіонах, де ринок продажу нерухомості такого типу або погано розвинутий, або квартира розташована у мікрорайоні міста із будинками різних періодів забудови.

Наприклад, квартира розташована у багатоповерхівці у селі, де 99% житла представлені індивідуальними житловими будинками. Як правильно розрахувати оціночну вартість такого майна? Адже неможливо знайти достатній об’єм інформації щодо вартості саме таких об’єктів у цьому населеному пункті.

Або інша ситуація. Ви маєте житло у Києві, проте у такому мікрорайоні, де поряд можуть знаходитись будинки із кардинально різними технічними характеристиками. Всі, хто колись покупав або продавав квартиру знають, що вартість одного квадратного метру старих панельних будинків зазвичай є найнижчою на ринку. Тому її навіть не можна порівнювати із вартістю помешкань у сучасних монолітно-каркасних будинках.»

Якщо у вас виникли будь-які питання щодо визначення вартості житла для нотаріуса або для пред’явлення у суді, багато корисної інформації з цього приводу можна знайти в розділі «оцінка квартир» на сайті https://оцінка.укр