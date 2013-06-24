Що таке судовий збір, чим він регламентується.

Час від часу багатьом нашим громадянам доводиться для вирішення поточних проблем звертатись до суду. Це можуть бути майнові суперечки, наприклад, розподіл власності при розлученні подружжя. Або «технічні» питання, пов’язані, наприклад, із отриманням спадщини за рішенням суду через відсутність повного комплекту документів для пред’явлення у нотаріуса.

Виходячи з цього, багато питань виникає щодо сплати судових витрат при поданні позовної заявки. Додатково ускладнює це питання те, що ставки на судовий збір змінюються кожного року. То ж скільки маємо сплачувати у 2024му році при зверненні до суду?

Розмір судового збору залежить від таких основних факторів:

Хто звертається до суду: фізична або юридична особа. Вид питання, яке має вирішуватись через суд. Розмір прожиткового мінімуму, встановленому бюджетом на поточний рік. Якщо мова йде про майнові справи, на розмір збору впливає експертна оцінка предмету позову.

Розмір судового збору у найпоширеніших випадках

Оцінювачі ТОВ «Реал Експерт» розповідають, що абсолютна більшість звернень їхніх клієнтів до суду пов’язані із потребою вирішення двох найрозповсюдженіших питань:

Розділ майна при розлученні подружжя.

Оформлення права на спадщину через суд, коли за деяких причин це не можна зробити у нотаріуса (вийшли терміни або немає достатнього пакету документів).

В обох випадках ставка судового збору складає 1% від ціни позову, проте не менше 0,4 частки прожиткового мінімуму. Різниця тільки у максимальному значенні збору: для розлучення не більше п’яти, а при інших майнових справах – не більше трьох прожиткових мінімумів.

Згідно зі статтею 7 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 3028,00 грн. Тобто максимальний розмір судового збору у процесі поділу майна при розлученні складає 9084,00 грн, а при інших майнових спорах – 15140,00 грн.

Із максимальними ставками все зрозуміло, проте від якої суми має розраховуватись цей 1%?

Особливості проведення експертної оцінки для суду

Для того, щоб позовну заяву майнового характеру прийняли у суді, до неї потрібно додати звіт оціночної компанії щодо вартості цього майна. Оцінювачі «Реал Експерт» кажуть, що найбільш розповсюдженими об’єктами майнових суперечок фізичних осіб є нерухомість та легкові автомобілі. При цьому абсолютним лідером із загального об’єму є майнова суперечка навколо квартири у Києві.

У столиці майже не існує квартир, дешевших за 1 млн грн, тому при розділі майна в ході розлучення у 99% випадках судовий збір сплачується на максимальному рівні 9084,00 грн. Проте експертна оцінка нерухомості все одно потрібна.

Чи можна подати позов до суду, якщо немає документів на майно

У практиці оцінювачів та адвокатів доволі часто трапляється наступна ситуація. Що робити, коли позивач має подати майновий позов, проте у нього немає жодних документів на нерухомість або автомобіль? Адже звернення до суду потрібне саме для того, щоб зацікавлена особа мала змогу надати суду свої аргументи щодо претендування на право власності.

У рубриці про судову оцінку інтернет-порталу RealExpert.ua наведена корисна інформація щодо особливостей визначення ціни позову. А також щодо питань сплати судового збору та особливостей проведення експертної оцінки майна у різних ситуаціях.