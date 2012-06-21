Група астрономів з Гавайського університету виявила зміни в траєкторії руху небесного тіла, яке нині вважається найнебезпечнішим для Землі астероїдом. «Апофіс», названий на честь давньоєгипетського бога, який намагається знищити Сонце, повинен пролетіти на відстані 29 470 кілометрів від нашої планети у 2029 році. У 2068-му він повернеться, і ось тоді, можливо, буде зіткнення.

Спостерігаючи за «Апофісом» за допомогою наземного телескопа, вчені Гавайського університету помітили, що він щорічно відхиляється від своєї орбіти. Причина, як з'ясувалося, в так званому ефекті Ярковського (або YORP-ефекті): Сонце нерівномірно нагріває поверхню космічного тіла, від чого воно отримує слабкий реактивний імпульс через теплове випромінювання від нагрітого вдень боку. Виникає крутний момент, а коли астероїд має асиметричну форму, приводить до зміни його траєкторії.

«Ми знаємо, що зіткнення «Апофіса» з Землею неможливе під час зближення 2029 року, – каже Дейв Толен з Інституту астрономії Гавайського університету. – Нові спостереження досить добре показують, що астероїд відхиляється від своєї гравітаційної орбіти приблизно на 170 метрів щороку. А це означає, що зберігається сценарій можливого зіткнення з Землею у 2068 році».

ДОВІДКА «УК»

Навколоземний астероїд «Апофіс» відноситься до групи АтонІв. Він був відкритий 9 червня 2004 року. Його розмір – 450 на 170 метрів. Перші розрахунки показували, що в 2029 році він може зіткнутися з Землею з ймовірністю, що дорівнює 1:37. Але потім ця оцінка була переглянута. Зараз очікується, що 13 квітня 2029 року небесний гість пройде на відстані 29 470 кілометрів, тобто всередині орбіти геостаціонарних супутників Землі. Після цього стане зрозумілою його майбутня траєкторія.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»