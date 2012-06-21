Тьмяна зірка V Стріли (V Sagittae), нині невидима неозброєним оком і ледь помітна в невеликі телескопи. Але у 2083 році вона стане найяскравішою на нічному небі, затьмаривши навіть знаменитий Сіріус. Причиною цього явища є клас V Стріли. Зірка складається з білого карлика і більш масивної звичайної зірки, які обертаються дуже близько одна до одної. Це призводить до того, що вигоріле світило перетягує матерію зі свого компаньйона і до кінця 21 століття остаточно «поглине» його, що спровокує прискорений термоядерний синтез і яскравий спалах.

«V Стріла унікальна навіть серед зірок свого класу. У всіх інших подібних системах білий карлик масивніший засвого компаньйона, а тут все навпаки. І, незважаючи на те, що вже давно відомо про незвичайну природу цієї зірки, ніхто раніше не знав про стрімке скорочення відстані між її компонентами. З'ясувавши це, нам вдалося скласти суворий прогноз на майбутнє V Стріли. До 2083 року швидкість падіння речовини на білого карлика буде катастрофічно зростати, а в останні дні цього смертельного для звичайної зірки танцю вони зіллються, на місяць затьмаривши Сіріус та, можливо, навіть Венеру», – заявив Бредлі Шефер з Університету штату Луїзіана.

Зробити такий точний прогноз вченим вдалося в ході рутинного аналізу зміни яскравості V Стріли за старими астрономічними фотопластинками, що зберігаються в архіві обсерваторії Гарвардського коледжу (США), і даними Американської асоціації спостерігачів змінних зірок. Вони надали їм докладну інформацію про зірку починаючи з 1890 року. З’ясувалося, що з того часу і донині V Стріла систематично й поступово нарощує яскравість, в результаті збільшивши її у 10 разів.

Це дивна поведінка говорить про те, що швидкість падіння маси з нормальної зірки-компаньйона на білого карлика зростає експоненціально через швидке скорочення відстані між ними і збільшення швидкості обертання.

«Уточнивши всі параметри системи і застосувавши формули ми зрозуміли, що доля V Стріли вирішена. Протягом наступних кількох десятиліть звичайна зірка буде стрімко рухатися по спіралі до білого карлика, а система нарощуватиме яскравість. Цей процес неминуче завершиться кульмінацією з вивільненням величезної кількості потенційної гравітаційної енергії, що приводить в рух зоряний вітер», – пояснив Бредлі Шефер.

Кінцевим результатом злиття стане створення однієї зірки із виродженим ядром білого карлика і палаючим водневим шаром, оточеного великою газовою оболонкою. Невизначеність в датою події становить 16 років, отже, злиття буде відбуватися приблизно між 2067 і 2099 роками, але, швидше за все, ближче до середини цього діапазону.

«Тепер люди в усьому світі можуть знати, що вони побачать дивовижну зірку, яка яскраво сяятиме на небі протягом місяця. А розташована вона буде нижче Лебедя», – каже Бредлі Шефер.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»