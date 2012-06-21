На порталі єдиної системи місцевих електронних петицій Бахмутської міської ради з’явилася пропозиція місцевих активістів про перейменування вулиці Горького на вулицю Артема Мірошниченка. «У зв’язку з вагомим внеском Мірошниченка Артема Миколайовича у розвиток Бахмута, його тривалою волонтерською діяльністю, активною допомогою українським військовим просимо громадськість підтримати ініціативу перейменування вулиці, на якій Артема фактично вбивали. Тієї вулиці, яку Артем побачив востаннє в житті», — йдеться у зверненні. Петицію опубліковано 11 грудня, для її підтримки потрібні 250 голосів. Трагедія на цій вулиці сталася ввечері 29 листопада: на українського активіста напали двоє місцевих юнаків віком 16 і 17 років, які були напідпитку. Внаслідок важких травм Артем через тиждень помер у лікарні, не опритомнівши. Після певних судових перипетій, тиску громадськості та відповідних зусиль обласної прокуратури обох нападників заарештовано, вони перебувають під слідством.
ЙОГО ОСТАННЯ ВУЛИЦЯ