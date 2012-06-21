Вчора, 5 листопада 2017 року міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак відвідав місто Бахмут Донецької області, де в рамках Всеукраїнської безстрокової екологічної акції «Посади дерево миру» висадив в сквері Дружби Алею Миру.
Про це йдеться на сайті міністерства.
За словами міністра, цьогорічна акція стартувала напередодні Міжнародного дня попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни і військових конфліктів, який в світі та Україні відзначатимуть сьогодні.
«Ми прагнемо привернути увагу суспільства до катастрофічних соціально-екологічних наслідків війни на Сході країни, до непоправної шкоди, завданої природним ресурсам України. Українці повинні кардинально змінити своє ставлення до довкілля. Лише це врятує нашу природу і дасть можливість зберегти її для майбутніх поколінь», – сказав Остав Семерак
В акції також взяли участь Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації Сергій Натрус, міський голова Бахмута Олексій Рева, Преосвященній Владика Михаїло (Колтун), керівник Департаменту Партіаршої Курії Української греко-католицької церкви у справах душпастирства силових структур України, обласний Благочинний Донецької єпархії Української православної церкви Київського патріархату протиєрей Костянтин, керівник Бюро Української греко-католицької церкви з питань екології Володимир Шеремета та місцеві жителі і віряни.
Під час акції представники двох церков провели спільний молебень до Бога Творця та разом заклади Алею Миру, висадивши ясени та ялівець.
Міністр екології та природних ресурсів подякував настоятелям українських церков за підтримку акції.
«Українці точно хочуть миру і готові захищати свою територію і природу від будь яких насильницьких впливів. Від Заходу до Сходу в Україні з’являються Алеї Миру, які об’єднують українське суспільство навколо бажання жити на мирній землі. Символічно, що сьогодні тут в прифронтовій частині нашої країни в Бахмуті ми зібралися, щоб висадити дерева миру і тут. Адже ніхто краще за вас, не відчуває наслідків жахливих наслідків війни. Закладення алей – символічний, акт протесту проти впливу військових дій на довкілля. Вірю, що вже скоро настане час і десятки таких алей Миру ми закладемо в окупованих сьогодні містах та селах Луганської та Донецької областей», – сказав Остап Семерак.
За словами Міністра, Всеукраїнська акція «Посади дерево миру» вже має свою історію, яка вимірюється не лише роками, а гектарами і сотнями тисяч дерев висаджених по всій Україні.
«Лише свідоме прагнення кожного українця берегти рідну природу і країну змінить екологічну свідомість нації. Для нас це – вкрай важливе питання і я закликаю усіх долучитись до відновлення та збагачення української природної спадщини», – сказав Остап Семерак.
ДОВІДКА «УК»
Екологічна акція «Посади дерево миру» стартувала в Україні 2016 року за ініціативи Української греко-католицької церкви та була підтримана Мінприроди. У понад 100 міст і сіл по всій території України було висаджено 3,5 тисячі фруктових та хвойних дерев Алеї Миру. До акції також приєдналися національні природні парки та заповідники, місцеві органи влади та представники Української православної церкви Київського патріархату та Духовне управління мусульман України.