Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді повідомив про початок благодійної акції «Зберемо портфель дитині».
Така ініціатива вже стала у місті традиційною і проводиться в останній літній місяць для надання посильної допомоги тутешнім школярам із тих родин, які, опинившись у складних життєвих ситуаціях, відчувають фінансові труднощі. Нерідко ці діти – малі внутрішньо переміщені особи, тобто вимушені переселенці з тієї частини території Донеччини, яка перебуває під тимчасовою окупацією проросійських незаконних збройних формувань.
Зазвичай, аби допомогти категорії знедолених земляків завчасно підготуватися до 1 вересня, мешканці міста під час акції купують для них взуття чи одяг і, звичайно, різноманітні шкільні приладдя. І завдяки центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді та небайдужим учасникам доброї справи, всі школярики Бахмута зустрічають День знань у повному всеозброєнні.