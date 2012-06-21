Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Бахмуті на Донеччині, де в неділю попрощалися із побитим двома підлітками до смерті українським активістом і волонтером Артемом Мірошниченком, перипетії довкола резонансної трагедії тривають.
У понеділок мав відбутися розгляд апеляційної скарги обласної прокуратури про зміну запобіжного заходу для одного з підозрюваних із домашнього арешту, обраного «гуманним» судом, на утримання під вартою. Проте надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення Донецького обласного апеляційного суду.
«Суд тимчасово припинив свою роботу для проведення дій, спрямованих на пошук і знешкодження вибухово-небезпечних речовин і предметів. Було негайно евакуйовано всіх працівників та відвідувачів суду. На місці працюють слідчо-оперативна група та піротехніки», – підтвердили ситуацію в апеляційному суді.
За словами прокурора Дмитра Мєшкова, зважаючи на згадане, засідання суду перенесли на середу 11 листопада. Громадські активісти із Бахмута і Слов’янська, які взяли під свій контроль розгляд справи про вбивство побратима, не виключають, що йдеться про очевидне штучне затягування процесу, завдяки якому підозрюваний у звірячому побитті волонтера юнак і досі продовжує перебувати на волі. Як повідомили невдовзі у ГУ Національної поліції України в Донецькій області, поліцейські та рятувальники, ретельно обстеживши будівлю суду, ніяких вибухових предметів тут не виявили. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).