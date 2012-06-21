У Національному заповіднику "Гетьманська столиця" в Батурині презентують факсиміле Мазепинського Євангелія початку XVIII ст.

"Це Євангеліє є унікальним виданням і належить до національної історичної спадщини. Надруковане в січні 1708 року в місті Алеппо коштом гетьмана України Івана Мазепи. Містить присвяту гетьману-меценату, написану Антіохійським патріархом Афанасієм ІІІ. Книга відкриває раніше практично невідому сторінку з життя Івана Мазепи та розуміння ним важливості зв'язків із Близьким Сходом", - повідомила пресслужба заповіднику у Facebook.

Київський примірник Мазепинського Євангелія довгі роки вважали втраченим. Його віднайшов у фондах Національної бібліотеки ім. Володимира Вернадського український політик і дипломат Ігор Осташ.

Факсимільне видання виготовили завдяки співпраці бібліотеки й фонду пам'яті Митрополита Володимира (Сабодана).

Гетьман поривав із Московією та прагнув здобути незалежність Української православної церкви. Для цього намагався заручитися підтримкою християн арабського світу. На його думку, унікальне Євангеліє мало стати символом зміцнення союзу з Антіохійською православною церквою. На видання Мазепа виділив три тисячі золотих, стільки ж на підтримку Антіохії. Щоб зміцнити зв'язки із церквою, пожертвував 50 тисяч золотих і 30 тисяч дукатів на відновлення Великої лаври преподобного Сави Освяченого в Єрусалимі. Подарував золоту чашу, лампаду, вівтар до Храму Гробу Господнього.