Вчені заявили про те, що у бджіл є індивідуальна схильність до лівої або правої сторони, яка впливає на прийняття рішень і навігацію в просторі, повідомляє ZN.ua з посиланням на публікацію в журналі PLоS One.
«Виявилося, що співвідношення «правшів» і «лівшів» серед бджіл приблизно однакове. Більш того, значна частина популяції бджіл – амбідекстри: для них правий і лівий бік майже однакові», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що в ході дослідження вчені спостерігали за 100 польовими бджолами, на яких розмістили кольорові позначки. Потім бджіл помістили до 120-сантиметрового тунелю з приманкою-годівницею в кінці і розвилкою посередині. Щоб подолати розвилку, бджола мала вибрати один з двох отворів, правий або лівий. На різних етапах експерименту вчені міняли діаметр отворів.
«Коли один отвір був удвічі більший за інший, 80% бджіл пролітали через більший. Але коли отвори були однаковими, бджоли виявляли індивідуальні особливості; 55% обирало шлях випадковим чином, довільно проходячи то праворуч, то ліворуч. Решта 45% поділилися на «правшів» і «лівшів»: вони раз по раз вибирали «свій бік», – інформує видання.
Відібравши бджіл з цих 45%, вчені продовжили експеримент з отворами різного діаметра. Виявилося, що бджолі «лівші» потрібно більше часу на прийняття рішення, якщо отвір розташований ліворуч і менший за сусідній, і навпаки.