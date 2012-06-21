Бельгійський уряд візьме на роботу 2 тисячі дізнавальників для виявлення й пошуку людей, які можуть бути зараженими COVID-19, щоб запобігати поширенню небезпечної хвороби після того, як у країні буде скасовано обмежувальні заходи.
Вірусологи стверджують, що хвора на коронавірус людина найнебезпечніша для оточуючих у перші дні інфікування, навіть ще до того, коли стануть очевидними перші симптоми. Тому «коронні детективи» відстежуватимуть людей, які контактували з хворими на COVID-19 чи тими, у кого є підозра на цю хворобу. Їм буде запропоновано пройти двотижневий карантин, про що повідомляє бельгійська газета De Tijd.
Команду фахівців, які відстежуватимуть контакти хворих, розподілять за регіонами. 200 чоловік працюватимуть у Брюсселі, 600 — у Валлонії та 1200 у Фландрії. Влада кожного з регіонів нестиме відповідальність за надання дізнавальникам відповідного тренінгу. Їхня робота — частина стратегічного плану федерального уряду Бельгії про поступовий вихід країни з режиму карантину.
Очікується, що робота дізнавальників з виявлення контактів хворих доповнюватиме інформацію, яку збиратиме спеціальний мобільний додаток, який використовуватиме персональні дані для того, щоб відстежувати поширення вірусу серед населення. Наразі бельгійська влада працює над відповідним законодавством, яке дасть змогу розробляти програми для відстежування поширення коронавірусу. Згодом регіональна влада матиме змогу обирати, з яким розробником їй співпрацювати.
Трекінг-програми входили до стратегій боротьби з поширенням коронавірусу серед населення в Китаї, Південній Кореї та Сінгапурі. Проте занепокоєння багатьох викликав факт використання персональних даних розробниками додатків та владними структурами.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»