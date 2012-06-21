Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
З понеділка, 16 березня, у Бельгії закриють школи, кафе й ресторани у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це у четвер вночі після засідання Ради національної безпеки оголосила прем’єр-міністр країни Софі Вільме. Карантин у школах триватиме до 3 квітня, після чого розпочинаються двотижневі великодні канікули. В уряді закликають батьків не віддавати на цей час своїх дітей бабусям і дідусям, оскільки літні люди перебувають у найвищій зоні ризику при захворюванні на коронавірус. Натомість школи організовуватимуть спеціальні групи для тих дітей, чиї батьки не мають змоги сидіти вдома з дітьми або взяти їх з собою на роботу. Йдеться, зокрема, про дітей медпрацівників.
До 3 квітня скасовують усі розважальні заходи й закривають бари та ресторани. Магазини працюватимуть протягом тижня, але на вихідні відкритими будуть лише аптеки й продуктові супермаркети. Влада рекомендує громадянам за можливості працювати дистанційно, а літнім людям – не залишати своїх домівок. Громадський транспорт поки що функціонуватиме без обмежень. Попри суворі карантинні заходи, Бельгія не закриватиме своїх кордонів. На разі в країні зафіксовано понад 400 випадків захворювання на коронавірус. Шестеро людей померло.
Під час засідання Ради нацбезпеки Софі Вільме наголосила, що уряд контролює усі процеси в країні. Проте заяви урядовців, схоже, не надто заспокоюють простих людей. Як могла переконатися кореспондентка «Урядового кур'єра», у п’ятницю зранку серед жителів Брюсселя почалася стримана паніка. У фешенебельному районі столиці, де проживають функціонери Єврокомісії та представники бельгійської еліти, вишикувалися черги до банкоматів. Уже зранку зазвичай безлюдні супермаркети було заповнено людьми. Хоча черги до кас були невеликі, проте люди поступово заповнювали торгівельні зали. Майже порожніми були полиці з макаронними виробами й борошном.
«Це вже третій магазин, куди я заходжу за ранок, і ніде немає борошна», — сказала мені молода жінка з хлопчиком років шести, який захоплено підкидав догори упаковку туалетного паперу. З цими словами вона поклала до кошика кілька пачок суміші для млинців. Люди активно також скуповували томатні соуси та упаковки з молоком тривалого зберігання. Загалом на вулицях Брюсселя помітно поменшало машин і людей.
Тим часом у Єврокомісії скасували усі візити, конференції та зустрічі. До речі, через поширення Covid-19 не відбудеться і візит в Україну глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, який мав відвідати, зокрема, Донбас. Окрім цього у ЄК заявили, що всі співробітники, які не виконують надважливих функцій, працюватимуть вдома. «Таке рішення було ухвалено, щоб захистити здоров’я наших працівників, водночас підтримувати спроможність ЄК діяти та гарантувати функціонування ЄС», — наголосили у пресслужбі Єврокомісії.