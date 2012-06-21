Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Бельгія переходить до третьої фази виходу з карантину. Вона передбачає, що з 8 червня у країні відновлять роботу ресторани й бари. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Софі Вільме. Окрім цього, Бельгія дозволить своїм громадянам подорожі до країн-членів ЄС із 15 червня. «Це буде ключовим у зміні наших підходів до поширення пандемії», — наголосила очільниця уряду. За її словами, уряд почав боротьбу з коронавірусом «із заборони на все, потім було дозволено лише деякі заходи», а з 8 червня до бельгійців «повернеться свобода».
Проте послаблення карантину не означає повернення життя у звичне русло. Наприклад, у ресторанах і кафе власники зобов’язані будуть розмістити столи на відстані 1,5 метра один від одного, а барам не дозволять працювати довше першої години ночі. У церквах поновлять релігійні служби для віруючих, але у приміщенні церкви можуть перебувати не більше 100 осіб. Відвідувати театри й кінотеатри можна буде з 1 липня. Проте масові культурні заходи, такі як фестивалі, будуть під забороною до кінця літа. Бельгійцям також дозволять збиратися компаніями до 10 чоловік, а змінювати це коло можна буде раз на тиждень.