Карантин, який триває у Бельгії вже дев’ять тижнів, став доволі похмурим періодом у житті більшості бельгійців. Проте журналісти видання Brussels Times спробували знайти позитиви, які приніс у життя країни карантин.
Так, за час ізоляції бельгійці скоротили свої витрати майже на 30%. Найбільше вони заощадили на відпустках (69%), заняттях і розвагах для дітей (68%), купівлі одягу й косметичних процедурах (61%) і транспорті (52%).
Виняток становили витрати на їжу. Адже за відсутності можливостей повечеряти в ресторані бельгійці готували вишукані страви вдома, витрачаючи на продукти у місцевих магазинах на 12%, а на покупку харчів через інтернет на 24% більше, ніж зазвичай.
Цікаво, що карантин змінив звички не лише людей. Згідно з дослідженнями, птахи, які живуть у містах, уранці починають співати пізніше своїх сільських колег, щоб уникнути шуму години пік. Але, оскільки щільність руху в містах під час ізоляції зменшилася, міські птахи почали співати значно раніше.
Цими днями вимушеного ув’язнення чи не єдиним доступним задоволенням були прогулянки на природі. Завдяки цьому до Центру допомоги природі в Оудсбергені було доставлено рекордну кількість тварин, які потребували лікування. Бо їх вчасно помічали люди, які прогулювалися вздовж доріг і трас.
Фламандський уряд Бельгії оголосив, що відкриває безкоштовні літні школи, щоб допомогти дітям надолужити знання, які вони не мали змогу отримувати у школі через карантин. Уряд сплачуватиме таким школам 25 євро щодня за кожну дитину, яка відвідуватиме заняття.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»