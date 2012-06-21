Заходи суворих обмежень у зв’язку з поширенням коронавірусу тривають у більшості європейських країн вже більше трьох тижнів. І влада деяких з них починає розробляти стратегію щодо того, як і коли завершувати період строгої ізоляції.
Так, у Бельгії планують збільшити кількість тестувань населення на Covid-19 до 50 000 осіб на день, після чого починати «цілеспрямоване, але поступове» зняття обмежувальних заходів. Про це заявив міністр з питань бюджету Девід Кларінваль, пише газета Le Soir.
На запитання, чи планує бельгійський уряд першими відкрити школи, Кларінваль відповів, що говорити про деталі «ще надто рано». Він також заявив, що економічні наслідки кризи, пов’язаної з коронавірусом, будуть щонайменше удвічі важчими, ніж вплив фінансової кризи 2008 року. Проте Кларінваль зауважив, що «цього разу уряд вжив усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати економічний та соціальний вплив пандемії, а це сприятиме одужанню економіки країни, котре почнеться після поступового виведення країни з карантину».
Готувати поетапний вихід з ізоляції Бельгії буде група експертів високого рівня, заявила прем’єрміністр Софі Вільме. Очолюватиме групу «авторитетний представник наукових кіл». «Оскільки у цьому питанні здоров’я громадян стоятиме на першому місці», – наголосила прем’єрміністр.
Наразі кількість хворих на коронавірус у Бельгії становить більше 20 тисяч. Проте експерти говорять про позитивну тенденцію розвитку пандемії в країні. Оскільки, на їхню думку, показниками у цьому питанні є не кількість виявлених хворих, а кількість госпіталізованих (вона знижується) і тих, хто одужав (таких людей значно побільшало).
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