У закарпатському Береговому конкурс на краще червоне і біле вино на святі виноградарів і виноробів проводять не вперше. Однак нині його доповнили змаганням кухарів, які демонстрували професіоналізм у приготуванні страв із гуски, тож традиційний осінній фестиваль отримав нову назву — молодого вина і страв із гуски.
Відкрили захід урочистою ходою членів ордену Святого Венцела в їхніх традиційних мантіях. Міський голова Золтан Бабяк подякував виноробам за широкий вибір напоїв із виноградної лози, а кухарям — за приготовлені частування. «Історія нашого фестивалю пов’язана з давніми традиціями виноробів Берегівщини, які сьогодні мають чудову нагоду прозвітувати про виконану роботу, представити продукцію своїх родин, створену за секретними сімейними рецептами, що передаються з покоління в покоління і відшліфовуються сучасними технологіями», — сказав лідер виноробів району Ласло Надь.
Переможцем у конкурсі творців білого вина став Андрій Варга із села Бене на Берегівщині, а серед майстрів червоного — Андрій Фечора з райцентру.
У змаганні на кращі страви з гуски журі віддало перемогу команді «Козацька кухня» на чолі з Ігорем Малюгою. Смак смажених гусячих стегон із лимоном, що приготували гості зі Львова, визнано неперевершеним.
Увагу присутніх прикувало театралізоване дійство, яке відтворило легенду про святого Мартина. З’явившись на головній площі Берегового на коні, він вкотре підтвердив своє благородство, подавши милостиню жебракові.
Гості фестивалю також змогли насолодитися концертною програмою. Весь день їх розважали учасники художньої самодіяльності — співаки, танцюристи, музиканти. Вони продемонстрували розмаїття культур і звичаїв багатонаціональної Берегівщини.